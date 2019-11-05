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Три игрока «Зенита» вошли в сборную первого круга РПЛ по версии WhoScored

Три игрока «Зенита» вошли в сборную первого круга РПЛ по версии WhoScored
Футбол / РПЛ 0

Известный статистический сайт WhoScored представил символическую сборную первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. В символическую сборную были включены сразу три игрока «Зенита»: Дуглас Сантос, Магомед Оздоев и Артём Дзюба. Представительство сине-бело-голубых оказалось самым большим в символической сборной.

Также в сборную попали по два игрока «Спартака» и «Ростова». В команду были включены по одному представителю «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара» и «Сочи».

Полностью сборная выглядит следующим образом.

Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»).

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Самуэль Жиго («Спартак»), Дмитрий Чистяков («Ростов»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»), Магомед Оздоев («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Эльдор Шомуродов («Ростов»).

WhoScored составляет собственные рейтинги, анализируя более 100 различных показателей, включая пробег, точность паса, количество отборов и так далее.

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