Сборная России огласила состав на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой команды на заключительные матчи отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Бельгией и Сан-Марино, сообщает пресс-служба РФС.
Всего в списке значится 25 футболистов:
вратари – Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»);
защитники – Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);
полузащитники – Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»);
нападающие – Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»).
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20.00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22.45 мск. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.
- 5 ноября 2019
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