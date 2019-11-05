Егоров: а почему Азмун должен был быть удалён в матче с ЦСКА? Бывает

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о нарушении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в начале матча 15-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1), за которое он не был наказан карточкой.



«А почему он должен был быть удалён? Бывает.



Калошин неоднократно объяснял, что для использования VAR должна быть очевидная ситуация для красной карточки. В ситуации с Азмуном арбитр не увидел ни одного компонента для того, чтобы показать красную. Игрок сыграл в мяч, задевая ногу соперника. Скорости, грубости, агрессии и продавливания не было. Вилков решил, что в такой игре на 7-й минуте показывать карточку не стоит. По моему мнению, нужно было показать жёлтую», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.