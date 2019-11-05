Егоров: пенальти в ворота «Ахмата» был назначен ошибочно

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал назначенный на 31-й минуте одиннадцатиметровый удар в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат» (1:1).
«Назначенный в ворота «Ахмата» пенальти был ошибочным. Нужно было продолжать игру: мяч попал в прижатую руку. Сергей, видимо, увидел только конечную фазу удара, поэтому и принял такое решение. Мяч попал в предплечье, так что это не пенальти. Мы после игры с Сергеем разговаривали, он сам признал, что нужно было продолжить игру», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Ахмат» занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 14 очков после 15 туров. Следующий матч в Премьер-Лиге подопечные Игоря Шалимова проведут с «Уралом» 8 ноября.
- 5 ноября 2019
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