Егоров: арбитр поступил правильно, удалив Бийола в матче с «Зенитом»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА (1:1) Михаила Вилкова показать вторую жёлтую карточку полузащитнику гостей Яке Бийолу на 54-й минуте встречи.



«Вторая жёлтая Бийолу. Здесь ситуация такая, что это риск. Если бы была пограничная ситуация — это одно. Но игрок, поднимая ногу вверх, должен понимать, куда её потом опускать и какой контакт может произойти. Ни у кого нет умысла ударить, умысел — не критерий. Если носком попал по плечу, это грубая игра и жёлтая. Арбитр правильно показал карточку», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Ранее Егоров поддержал решение Вилкова не удалять с поля нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна за фол в начале матча.

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