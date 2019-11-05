Егоров: Луценко убрал ногу, когда фолил на Айртоне. Это жёлтая карточка

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением о решении арбитра Алексея Сухого не удалять с поля нападающего «Арсенала» Евгения Луценко за фол на защитнике «Спартака» Лукасе Айртоне в матче 15-го тура чемпионата России, который завершился победой туляков со счётом 1:0.

«Арбитр увидел фол Луценко на Айртоне и показал жёлтую карточку. Тут как раз тот момент, когда скорость достаточно большая, но в конце Луценко убрал ногу. Так что это жёлтая», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

После 15 туров тульский «Арсенал» занимает шестое место в Премьер-Лиге с 19 очками в активе. «Спартак» находится на девятой строчке чемпионата России, набрав 18 очков.