Кто был лучшим игроком 15-го тура РПЛ?

4 ноября матчем «Спартак» – «Арсенал» (0:1) завершился 15-й тур нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.



«Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока минувшего тура. Среди предложенных вариантов – Рикарду Алвеш («Оренбург»), Алексей Ионов («Ростов»), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тамбов»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Иван Ордец («Динамо»), Урош Спаич («Краснодар») и Егор Шамов («Арсенал»). Также присутствует вариант «кто-то другой».

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.