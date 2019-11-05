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Кто был лучшим игроком 15-го тура РПЛ?

Кто был лучшим игроком 15-го тура РПЛ?
Футбол / РПЛ 0

4 ноября матчем «Спартак» – «Арсенал» (0:1) завершился 15-й тур нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока минувшего тура. Среди предложенных вариантов – Рикарду Алвеш («Оренбург»), Алексей Ионов («Ростов»), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тамбов»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Иван Ордец («Динамо»), Урош Спаич («Краснодар») и Егор Шамов («Арсенал»). Также присутствует вариант «кто-то другой».

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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