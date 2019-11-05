Кто был лучшим игроком 15-го тура РПЛ?
4 ноября матчем «Спартак» – «Арсенал» (0:1) завершился 15-й тур нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
«Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока минувшего тура. Среди предложенных вариантов – Рикарду Алвеш («Оренбург»), Алексей Ионов («Ростов»), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тамбов»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Иван Ордец («Динамо»), Урош Спаич («Краснодар») и Егор Шамов («Арсенал»). Также присутствует вариант «кто-то другой».
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Символическая сборная 15-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева
Шамов, Лесовой и Мелкадзе! Валерий Газзаев определяет лучших в 15-м туре РПЛ.
- 5 ноября 2019
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