Уткин: согласен, что Вилков хорошо отсудил в Петербурге. Всё зависит от задач

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова, положительно оценившего работу арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА (1:1).



«Не то чтоб мне хотелось просунуть своё эго в дискуссию о судействе, дело это довольно гиблое дальше обмена парой реплик, – но я не понимаю, каким образом сегодняшняя официальная оценка работы Вилкова давеча в Петербурге вас удивляет? Вот эти слова: «Вилков, бесспорно, провёл хороший матч!» – чем они вас удивляют?



Я вот согласен с такой оценкой. Всё ведь зависит от критериев. От задач. Я представляю себе точку зрения, с которой Вилков был молодцом, даже не задействуя фантазию. Есть такая точка», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Егоров — о судействе в игре «Зенит» — ЦСКА: Вилков бесспорно провёл хороший матч