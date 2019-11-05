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Уткин: согласен, что Вилков хорошо отсудил в Петербурге. Всё зависит от задач

Уткин: согласен, что Вилков хорошо отсудил в Петербурге. Всё зависит от задач
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова, положительно оценившего работу арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА (1:1).

«Не то чтоб мне хотелось просунуть своё эго в дискуссию о судействе, дело это довольно гиблое дальше обмена парой реплик, – но я не понимаю, каким образом сегодняшняя официальная оценка работы Вилкова давеча в Петербурге вас удивляет? Вот эти слова: «Вилков, бесспорно, провёл хороший матч!» – чем они вас удивляют?

Я вот согласен с такой оценкой. Всё ведь зависит от критериев. От задач. Я представляю себе точку зрения, с которой Вилков был молодцом, даже не задействуя фантазию. Есть такая точка», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Егоров — о судействе в игре «Зенит» — ЦСКА: Вилков бесспорно провёл хороший матч
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