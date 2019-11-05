«Челси» может потратить зимой более € 150 млн

«Челси» готов потратить зимой более € 150 млн, если суд отменит решение о трансферном запрете команды, сообщает The Sun.
20 ноября в Спортивном арбитражном суде будет рассмотрена апелляция лондонского клуба на запрет на регистрацию новых игроков.
Как сообщает источник, «Челси» интересуется вингером «Кристал Пэлас» Уилфридом Заха, левым защитником «Лестера» Бенджамином Чилвелом и форвардом «РБ Лейпциг» Тимо Вернером. Главёный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард подтвердил информацию о том, что в случае отмены трансферного запрета клуб готов серьёзно потратиться на усиление состава этой зимой. После продажи Эдена Азара в мадридский «Реал» команда не имеет проблем с финансами.
«Челси» занимает четвёртое место в чемпионате Англии, имея в активе 24 очка очка после 11 туров.
- 5 ноября 2019
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