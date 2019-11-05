«Зенит» в меньшинстве проиграл «РБ Лейпциг» в домашнем матче Юношеской лиги УЕФА

В 4-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» принимал «РБ Лейпциг». Матч состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 0:2.



В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины встречи петербургская команда осталась в меньшинстве – красную карточку получил защитник Дмитрий Прищепа. Уже через две минуты гости вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Коссиви Амедедеджиссо. На 74-й минуте он оформил дубль, установив окончательный счёт.



«РБ Лейпциг», набрав 4 очка, обошёл «Зенит» и поднялся на третье место в группе G. Первую и вторую строчки занимают «Лион» (9) и «Бенфика» (6), которым ещё предстоит провести свой матч в этом туре. «Зенит» (1) замыкает квартет.