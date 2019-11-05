Де Лигт пропустит матч с «Локомотивом» в Лиге чемпионов из-за травмы
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт не примет участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом», сообщает официальный сайт туринского клуба.
20-летний футболист сборной Нидерландов не полетел с командой в Москву, так как получил небольшое растяжение мышц левой лодыжки в матче с «Торино» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Защитник продолжит восстанавливать от повреждения в Италии.
Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится в среду, 6 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена». После трёх туров столичный клуб занимает 3-е место в группе D группового этапа Лиги чемпионов, набрав 3 очка. Возглавляет группу «Ювентус», имея в активе 7 очков.
Напомним, де Лигт перешёл в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за € 75 млн.
Бонуччи: де Лигт станет лучшим защитником в мире
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