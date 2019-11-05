Черчесов: надеюсь, вопрос истекающего контракта Дзюбы с «Зенитом» будет закрыт

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации нападающего Артёма Дзюбы, у которого близок к истечению контракт с «Зенитом».
«Не обсуждал с Дзюбой его контракт. Я уже говорил, что чем быстрее решатся такие вопросы, тем спокойнее всем будет. Надеюсь, в ближайшем будущем вопрос будет закрыт. Я могу его вызвать или не вызвать, а давать ли контракт — вопрос не ко мне. Хотелось бы, чтобы не было такой ситуации, как с Гильерме, когда ситуация растянулась на несколько месяцев», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20.00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.
- 5 ноября 2019
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