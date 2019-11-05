Черчесов рассказал, как изменилась сборная России после первого матча с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда изменилась со времён первого матча с Бельгией в отборе Евро-2020, а также поделился мыслями о предстоящей встрече с бельгийцами.
«Тогда мы были только в начале пути. Сейчас локальная задача решена, поэтому, естественно, разница есть. Турнир перевалил за экватор, мы стали другими. И это нам больше в плюс.
Согласен ли, что Бельгия – самый сильный соперник, с которым нам предстояло сражаться? Мы играли со многими командами, в том числе с чемпионами мира. Поэтому не могу так сказать. У Бельгии индивидуально сильные игроки, она играет этим составом не первый год. Хорошая и организованная сборная, которая напичкана классными игроками. Но наша команда тоже в отличном физическом состоянии.
Нет ли сожаления, что играем с Бельгией, когда задачи уже решены? Эту ситуацию мы сами себе организовали. Наверное, она для нас удобна. Кстати, мы играем за первое место, не надо об этом забывать. Главное — правильно воспользоваться ситуацией», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20.00 мск.
- 5 ноября 2019
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