«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прямая онлайн-трансляция начнётся 5 ноября в 20:55
Сегодня, 5 ноября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 4-го тура группового этапа. В группе G «Зенит» будет принимать «РБ Лейпциг». Встреча состоится на стадионе «Газпрои Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. Помогать ему будут Рой Хассан и Идан Яркони. Резервным рефери на эту встречу назначен Эйтан Шмулевич.
Петербургский «Зенит» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает вторие место в турнирной таблице группы G. «РБ Лейпциг» (6) — на первлм месте. Соперниками команд по группе G в Лиге чемпионов являются «Лион» и лиссабонская «Бенфика».
- 5 ноября 2019
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