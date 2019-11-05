Футболисты «РБ Лейпциг» прогулялись по Санкт-Петербургу перед матчем с «Зенитом»
Футболисты немецкого «РБ Лейпциг» прогулялись по Санкт-Петербургу перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 5 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Начало игры в 20:55 мск. Обслужит матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Ему будут ассистировать Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный судья — Эйтан Шмулевич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «РБ Лейпциг».
В 3-м туре «Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Германии со счётом 1:2.
«РБ Лейпциг», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.
Как закончится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «РБ Лейпциг»?
- 5 ноября 2019
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