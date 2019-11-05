Футболисты «РБ Лейпциг» прогулялись по Санкт-Петербургу перед матчем с «Зенитом»

Футболисты немецкого «РБ Лейпциг» прогулялись по Санкт-Петербургу перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 5 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Начало игры в 20:55 мск. Обслужит матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Ему будут ассистировать Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный судья — Эйтан Шмулевич.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «РБ Лейпциг».

В 3-м туре «Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Германии со счётом 1:2.

«РБ Лейпциг», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.