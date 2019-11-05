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«Барселона» — «Славия». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
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«Барселона» — «Славия»: прямой эфир матча начнётся 5 ноября в 20:55

«Барселона» — «Славия»: прямой эфир матча начнётся 5 ноября в 20:55
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 5 ноября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 4-го тура группового этапа. В группе F «Барселона» будет принимать пражскую «Славию». Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервным рефери на эту встречу назначен Эндрю Мэдли.

«Барселона» набрала 7 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Пражская «Славия» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и миланский «Интер».

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