Бывший защитник «Зенита»: не стоит делать из «Лейпцига» топ-клуб

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Матч состоится сегодня, 5 ноября. Начало встречи в 20:55 мск.



«Шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг» 50 на 50. Не стоит из немцев делать топ-клуб, они крепкая европейская команда. Читаю в прессе, что чуть ли не «Барселона» противостоит «Зениту». Сине-бело-голубым по силам обыграть «РБ Лейпциг», надежда есть. Что касается группы, она в целом средняя, у всех примерно одинаковый уровень. Немцы – первая команда, которая вызвала трудности у «Зенита».



Возможно, «РБ Лейпциг» и дороже «Зенита» в четыре раза, но и питерцы тоже много кого дороже. В футболе стоимость игроков не главный критерий, который определяет победит команда или нет. В плане атакующих действий, «Зениту» будет играть проще против немцев, но будут проблемы в обороне. «РБ Лейпциг» не будет играть закрыто, как ЦСКА, будут появляться зоны. Другой вопрос, насколько «Зенит» готов бежать в эти зоны?



Крупные победы «РБ Лейпциг» в Кубке Германии и Бундеслиге — это стечение обстоятельств. В топ-чемпионатах такое случается. Разгром не является показателем разницы в классе между командами. Просто так сложилось», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

Футболисты «РБ Лейпциг» прогулялись по Санкт-Петербургу перед матчем с «Зенитом»