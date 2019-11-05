Модрич купил золотого муравья за € 5 тыс.
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич приобрёл фигуру золотого муравья, которую изготовила компания ishiwut.
Стоимость изделия составила € 5 тыс. Ранее такого же муравья купил одноклубник Модрича защитник Серхио Рамос.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» ishiwut.
Модрич перешёл в «Реал» летом 2012 года из лондонского «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек принял участие в шести матчах испанского национального чемпионата (два — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну красную карточку. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до лета 2020 года.
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- 5 ноября 2019
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