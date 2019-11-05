Зидан: хочу, чтобы Бэйл остался в «Реале» до конца сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вызов травмированного нападающего Гарета Бэйла в сборную Уэльса.
«Для нас главное, чтобы с игроком всё было в порядке. Он ещё не готов играть и не может нормально тренироваться. Если Уэльс хочет вызвать его, это их право. Это неделя принадлежит ФИФА, и мы не собираемся вмешиваться. Мы не сомневаемся в Бэйле, он больше всех страдает. Мы будем наблюдать за ним в течение недели и посмотрим, сможет ли он сыграть за сборную.
У меня нет проблем с Бэйлом. Я могу тоже самое сказать за наших фанатов. Он хочет помогать команде. Если он не готов играть за нас, я не думаю, что он сыграет за Уэльс. Фанаты должны относиться к нему положительно. Люди говорят, что я не хочу видеть его в команде, но это чепуха. Любой может сказать то, что ему нравится, но никто не может приписать мне слова, которые я не говорил. Я хочу, чтобы Бэйл остался в «Реале» до конца сезона. Он остается частью команды и будет играть.
У меня хорошие отношения с Бэйлом. Мы приветствуем друг другу каждый день. У нас никогда не было проблем. Он очень хороший футболист, но журналисты должны перестать говорить одно и то же снова и снова", — приводит слова Зидана AS.
- 5 ноября 2019
-
19:15
-
19:11
-
18:56
-
18:52
-
18:36
-
18:21
-
18:20
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:32
-
17:21
-
16:57
-
16:50
-
16:40
-
16:40
-
16:34
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:41
-
15:23
-
15:13
-
15:06
-
14:36
-
14:26
-
14:06
-
14:05
-
13:54