Зидан: хочу, чтобы Бэйл остался в «Реале» до конца сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вызов травмированного нападающего Гарета Бэйла в сборную Уэльса.

«Для нас главное, чтобы с игроком всё было в порядке. Он ещё не готов играть и не может нормально тренироваться. Если Уэльс хочет вызвать его, это их право. Это неделя принадлежит ФИФА, и мы не собираемся вмешиваться. Мы не сомневаемся в Бэйле, он больше всех страдает. Мы будем наблюдать за ним в течение недели и посмотрим, сможет ли он сыграть за сборную.



У меня нет проблем с Бэйлом. Я могу тоже самое сказать за наших фанатов. Он хочет помогать команде. Если он не готов играть за нас, я не думаю, что он сыграет за Уэльс. Фанаты должны относиться к нему положительно. Люди говорят, что я не хочу видеть его в команде, но это чепуха. Любой может сказать то, что ему нравится, но никто не может приписать мне слова, которые я не говорил. Я хочу, чтобы Бэйл остался в «Реале» до конца сезона. Он остается частью команды и будет играть.



У меня хорошие отношения с Бэйлом. Мы приветствуем друг другу каждый день. У нас никогда не было проблем. Он очень хороший футболист, но журналисты должны перестать говорить одно и то же снова и снова", — приводит слова Зидана AS.