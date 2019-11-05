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Стадион «Краснодара» стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона РПЛ

Стадион «Краснодара» стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стадион «Краснодар» стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба турнира на странице в «Твиттере».

Средняя посещаемость «Краснодара» составила 29 503 человека за матч, что составляет 83,9% от общей вместимости арены. Напомним, домашний стадион «Краснодара» был построен в 2016 году. Максимальная вместимость арены составляет 35 179 человек.

«Краснодар» набрал 29 очков в 15 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с московским «Локомотивом». Матч состоится 10 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

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