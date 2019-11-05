Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио» пройдёт в Саудовской Аравии
Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио» состоится в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Матч будет сыгран на стадионе университета короля Сауда. Встреча пройдёт 22 декабря.
Впервые в Эр-Рияде посещение матча будет открыто для женщин наравне с мужчинами. При этом иностранкам будет разрешён проход на стадион без традиционной арабской верхней одежды. В прошлом сезоне Эр-Рияд также принимал матч за Суперкубок Италии.
Напомним, что в прошлом сезоне «Ювентус» стал чемпионом Италии, а «Лацио» выиграл Кубок страны.
«Ювентус» является самым титулованным клубом в истории Суперкубка Италии. Туринский клуб выигрывал трофей восемь раз. «Лацио» становился обладателем Суперкубка четыре раза.
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