Тухель прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Баварии»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» прокомментировал возможное назначение на пост наставника мюнхенской «Баварии».
«Мне неинтересно это. Я тренер „Пари Сен-Жермен“, и у меня есть действующий контракт с клубом. На данный момент я не могу думать о других командах», — приводит слова Тухеля ESPN.
Ранее сообщалось, что представители «Баварии» уже выходили на связь с главным тренером «ПСЖ» и разговаривали с ним о возможности возглавить немецкий клуб.
Известно, что председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге настаивал на кандидатуре Тухеля ещё до назначения Ковача главным тренером клуба, однако президент мюнхенцев Ули Хёнесс предпочёл предоставить эту должность хорватскому специалисту.
- 5 ноября 2019
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