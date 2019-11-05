Тухель прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Баварии»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» прокомментировал возможное назначение на пост наставника мюнхенской «Баварии».



«Мне неинтересно это. Я тренер „Пари Сен-Жермен“, и у меня есть действующий контракт с клубом. На данный момент я не могу думать о других командах», — приводит слова Тухеля ESPN.



Ранее сообщалось, что представители «Баварии» уже выходили на связь с главным тренером «ПСЖ» и разговаривали с ним о возможности возглавить немецкий клуб.



Известно, что председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге настаивал на кандидатуре Тухеля ещё до назначения Ковача главным тренером клуба, однако президент мюнхенцев Ули Хёнесс предпочёл предоставить эту должность хорватскому специалисту.

«Бавария» рассматривает Тухеля на должность главного тренера команды