Григорян в ближайшее время должен возглавить сборную Армении

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян согласовал контракт с армянской федерацией футбола и в ближайшее время официально будет назначен на пост наставника сборной Армении.

Напомним, в октябре текущего года пост главного тренера сборной Армении покинул Армен Гюльбудагянц.

Ранее Григорян работал в таких командах, как «Луч», “СКА-Хабаровск”, “Анжи”, ” Пахтакор”, “Химки”, “Тосно”, а также в ряде женских футбольных клубов. Специалист Григорян подал в отставку с поста наставника «Тамбова» после поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). Григорян возглавил «Тамбов» 22 апреля этого года. На тот момент команда занимала первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.