Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после жуткой травмы Гомеша

Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.

Напомним, на 79-й минуте при счёте 0:1 Сон совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий полузащитник хозяев Андре Гомеш получил тяжелейшую травму — перелом костей правой лодыжки. Сначала арбитр Мартин Аткинсон показал корейцу жёлтую карточку, однако, увидев последствия фола, изменил решение и удалил его с поля.

Таким образом, 27-летний Сон сможет принять участие в ближайшем матче английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед», который состоится в Лондоне 9 ноября.