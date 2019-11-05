Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после жуткой травмы Гомеша
Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.
Напомним, на 79-й минуте при счёте 0:1 Сон совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий полузащитник хозяев Андре Гомеш получил тяжелейшую травму — перелом костей правой лодыжки. Сначала арбитр Мартин Аткинсон показал корейцу жёлтую карточку, однако, увидев последствия фола, изменил решение и удалил его с поля.
Таким образом, 27-летний Сон сможет принять участие в ближайшем матче английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед», который состоится в Лондоне 9 ноября.
«Тоттенхэм» предоставит Сону психолога после страшной травмы Гомеша
- 5 ноября 2019
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