Десятки болельщиков «Юве» ждали игроков с самолёта. Они вышли через другой выход
Футболисты «Ювентуса» прилетели в московский аэропорт «Шереметьево», где их встречали десятки болельщиков. Впрочем, игроки не вышли к фанатам и покинули аэропорт через другой выход.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится завтра, 6 ноября, на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 20:55 мск. Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Рудди Букке. Его ассистентами будут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный судья — Франк Шнедер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус». В 3-м туре московский клуб проиграл в Турине со счётом 1:2.
«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте.
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