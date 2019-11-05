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«Зенит» — «РБ Лейпциг»: гол гостей отменили после VAR

«Зенит» — «РБ Лейпциг»: гол гостей отменили после VAR
Футбол / Лига чемпионов 0

Гол защитника «РБ Лейпциг» Марцеля Хальстенберга был отменён в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). Арбитр не засчитал гол после использования VAR, посчитав, что полузащитник «быков» Кристофер Нкунку в начале атаки подыграл себе рукой.

Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» проходит на стадионе «Газпром Арена». Обслуживает матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Ему ассистируют Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный судья — Эйтан Шмулевич.

Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «РБ Лейпциг»

В 3-м туре «Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Германии со счётом 1:2.

«РБ Лейпциг», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.

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