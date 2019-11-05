Пике пропустит матч с дортмундской «Боруссией» из-за перебора жёлтых карточек

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимает пражскую «Славию». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. К 28-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи.



На 14-й минуте встречи защитник «Барселоны» Жерар Пике получил жёлтую карточку. Это предупреждение стало для игрока каталонской команды третьим на групповом этапе Лиги чемпионов. Таким образом, Пике не сможет принять участия в матче с дортмундской «Боруссией» из-за перебора жёлтых карточек.

«Барселона» набрала 7 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Пражская «Славия» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и миланский «Интер».