Щенсны: «Ювентусу» хотелось бы не пропустить в матче с «Локомотивом»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».
«Конечно, хотелось бы не пропустить. У нас сейчас серия игр, когда мы пропускаем мячи. Надеюсь, завтра для меня и команды будет сухая игра. В первом матче, конечно, я отмечу Крыховяка. В том числе потому, что он мой друг.
Мы дружим с Крыховяком с 2004 года, когда оба начали играть на профессиональном уровне. Играли оба на самых разных полях и получили огромный опыт. Две недели назад мы впервые сыграли друг против друга. Это красивая история, которая важна для нас обоих.
Не сказал бы, что являюсь игроком топ-уровня, я так не считаю. Но, играя за «Ювентус», чувствую, что выступаю в великой команде и стараюсь делать всё для побед этой команды. Тройка лучших вратарей на данный момент? Сложный вопрос. Сейчас много великих вратарей. Скажу так: Алисон, тер Штеген и Облак", — передаёт слова Щенсны корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 5 ноября 2019
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