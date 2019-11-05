Щенсны: «Ювентусу» хотелось бы не пропустить в матче с «Локомотивом»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Конечно, хотелось бы не пропустить. У нас сейчас серия игр, когда мы пропускаем мячи. Надеюсь, завтра для меня и команды будет сухая игра. В первом матче, конечно, я отмечу Крыховяка. В том числе потому, что он мой друг.

Мы дружим с Крыховяком с 2004 года, когда оба начали играть на профессиональном уровне. Играли оба на самых разных полях и получили огромный опыт. Две недели назад мы впервые сыграли друг против друга. Это красивая история, которая важна для нас обоих.



Не сказал бы, что являюсь игроком топ-уровня, я так не считаю. Но, играя за «Ювентус», чувствую, что выступаю в великой команде и стараюсь делать всё для побед этой команды. Тройка лучших вратарей на данный момент? Сложный вопрос. Сейчас много великих вратарей. Скажу так: Алисон, тер Штеген и Облак", — передаёт слова Щенсны корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.