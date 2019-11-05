«Зенит» — «РБ Лейпциг»: Демме открыл счёт

Полузащитник «РБ Лейпциг» Диего Демме открыл счёт в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).

В компенсированное время первого тайма гости получили право на стандарт в паре метров от штрафной. Забитцер пробил в стенку, но Демме угадал с отскоком мяча и нанёс точный удар с подбора.

Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» проходит на стадионе «Газпром Арена». Обслуживает матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Ему ассистируют Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный судья — Эйтан Шмулевич.



Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «РБ Лейпциг»



В 3-м туре «Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Германии со счётом 1:2.



«РБ Лейпциг», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.