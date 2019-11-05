Десятки болельщиков встретили «Ювентус» возле московского отеля

Несколько десятков болельщиков встретили туринский «Ювентус» возле отеля «Парк Инн», в котором остановилась команда.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится завтра, 6 ноября, на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 20:55 мск. Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Рудди Букке. Его ассистентами будут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный судья — Франк Шнедер.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус». В 3-м туре московский клуб проиграл в Турине со счётом 1:2. В первом тайме отличился Алексей Миранчук, но во второй половине победу туринцам принёс дубль Пауло Дибалы.



«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте.