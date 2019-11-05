«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Арсеналом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
Автором единственного гола стал форвард тульской команды Евгений Луценко. Даниил Лесовой с левого фланга сместился в центр, от радиуса штрафной пробивать не стал, а выбрал передачу правее, откуда Кирилл Комбаров исполнил мягкий навес к вратарской. Освободившийся от опеки нападающий «Арсенала» головой направил мяч точно под дальнюю штангу ворот хозяев.
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
Поражение стало первым для Доменико Тедеско во главе красно-белых. Ранее под руководством 34-летнего специалиста «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0), разгромил «Локомотив» (3:0) в чемпионате и обыграл «Ростов» (2:1) в Кубке России.
- 5 ноября 2019
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