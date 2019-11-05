«Зенит» — «РБ Лейпциг»: Забитцер упрочил преимущество гостей в счёте
Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер упрочил преимущество гостей в счёте в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (в данный момент счёт 2:0). В роли ассистента в данном эпизоде выступил хавбек немецкого клуба Эмиль Форсберг.
Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» проходит на стадионе «Газпром Арена». Обслуживает матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Ему ассистируют Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный судья — Эйтан Шмулевич.
Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «РБ Лейпциг»
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Германии со счётом 1:2. «РБ Лейпциг», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.
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