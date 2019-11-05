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«Спецэффектный камбэк». «Краснодар» выпустил ролик о матче с «Ростовом»

«Спецэффектный камбэк». «Краснодар» выпустил ролик о матче с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала забавный видеоролик о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу «Ростова», в составе которого дублем отметился Алексей Ионов. Хозяева избежали поражения благодаря голам в компенсированное ко второму тайму время в исполнении Ивана Игнатьева и Уроша Спаича.

«Спецэффектный камбэк», — так озаглавлен размещённый в «твиттере» видеосюжет краснодарского клуба.

«Ростов», набрав 30 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (29) — на четвёртом месте.

В 16-м туре «Ростов» на своём поле сыграет с «Тамбовом», матч состоится 9 ноября. «Краснодар» 10 ноября на выезде встретится с «Локомотивом».

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