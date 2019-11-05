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«Сочи» объявил о переходе Варданяна

«Сочи» объявил о переходе Варданяна
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян стал игроком «Сочи».

«Эрик Варданян — новый игрок «Сочи». В прошлом сезоне Эрик был признан лучшим игроком чемпионата Армении в составе «Пюника», однако его команда финишировала лишь второй. Контракт с 21-летним нападающим вступит в силу с 1 января 2020 года», — сообщает официальный «твиттер» сочинского клуба.

Варданян является воспитанником «Пюника». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Армении (в восьми — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт футболиста с армянским клубом действует до лета 2021 года.

«Сочи» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает последнее, 16-е место.

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