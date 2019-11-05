Холанн — первый тинейджер, забивший гол в первых 4 матчах Лиги чемпионов
Норвежский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн забил гол в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм) и установил рекорд турнира.
Холанн стал первым тинейджером, который забивает голы в первых 4-х матчах Лиги чемпионов. Ранее форвард забивал в матчах с «Генком», «Ливерпулем» и «Наполи». В нынешнем розыгрыше турнира на его счету семь голов.
Холанн перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года из «Мольде». Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 11 матчах австрийского национального чемпионата, в которых стал автором 12 забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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