Иванович: изначально не разобрались в схеме «РБ Лейпциг»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (0:2).
«Тяжёлая игра, мы начали не так, как хотели. Было физически тяжело, в первом тайме не получилось у нас, гол в конце тайма — это психологически тяжело. Нельзя сдаваться, продолжаем борьбу, надо изучить ошибки и улучшать игру.
Получились две разные игры: здесь и в Германии. Там мы хорошо играли в первом тайме, здесь были моменты, но не забили. Хорошо, когда команда может менять схемы, ожидали, что соперник будет играть в два нападающих. Они сыграли очень хорошо, получили уверенность после первого гола.
Мы могли побороться с «РБ Лейпциг», должны были это сделать, но изначально не разобрались в схеме с первых минут. Они начали контролировать игру, играть в пас, получили уверенность. Но это Лига чемпионов, большой опыт для нас, чтобы учиться на ошибках.
Календарь — не причина поражения, мы не устали, соперник тоже играл, а ещё летел к нам. Это не причина. Что касается момента с падением Сантоса на линии штрафной, то арбитр сказал, что благодаря VAR всё посмотрел, что там штрафной. Верю ли в VAR? Нет», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 5 ноября 2019
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