Нагельсманн: у нападающих «Зенита» будет не очень приятная ночь сегодня

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:0).

«Мы сегодня заслуженно победили. Не ждали, что «Зенит» сыграет так оборонительно. В первой встрече этого не было. Мы имели много времени и пространства для атак, но не воспользовались этим в первом тайме, хотя всё равно создали несколько моментов. Считаю, что наш гол нельзя было отменять. Но потом мы забили первый гол, а за ним второй, после которого стало понятно, что результат сделан. При счёте 2:0 просто доигрывали матч. Теперь у нас девять очков. Наша команда близка к решению задачи.



Я думал, что, если «Зенит» раскроется, мы используем свободное пространство и забьём третий гол. Наши защитники весь матч действовали сконцентрированно, поэтому особо ничего не боялся.



Большой комплимент Клостерману и Юпамекано, наши центральные защитники хорошо играли и выиграли много дуэлей на спринтах. Думаю, у нападающих «Зенита» будет не очень приятная ночь сегодня. Мне нравится, как работает Клостерман, но Йоахим Лёв знает, что делать. Такие универсалы, как Клостерман, большой плюс для любого тренера.



Мы ожидали схему в пять защитников от «Зенита» в первом матче, а не во втором. Но в принципе готовы были к схеме и с четырьмя, и с пятью защитниками. Когда увидели в заявке Йордана Осорио, поняли, что соперник будет играть в пять.



Вернер не чувствовал себя готовым на сто процентов, поэтому остался в запасе.



Демме не является бомбардиром, однако постоянно тренирует удар. Я рад, что игроки, работающие так на команду, награждают себя голами», — передаёт слова Нагельсманна корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.