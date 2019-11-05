Семак: победа «РБ Лейпциг» заслуженна, уровень команд на данном этапе разный

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (0:2).
«Для нас было важно не пропустить в концовке первого тайма. Естественно, после гола играть стало сложнее. Против «Лейпцига» было тяжело и в гостях, и дома. Если в Лейпциге мы не могли выйти в контратаки, то сегодня выходили и создавали моменты. Но у них всё-таки другая интенсивность, другие скорости, так что победа соперника заслуженна. В Лиге чемпионов высокий уровень, ошибок не прощают. Мы продолжим бороться, делать, что можем.
В тактике не ошиблись. Надо правильно оценивать возможности игроков. У нас небыстрые центральные защитники. Играть открыто против команды, обладающей быстрыми футболистами, неправильно. У нас были моменты, но уровень на данном этапе разный.
Шанс был в быстрых атаках и на «стандартах». В позиционной игре, учитывая, что соперник хорошо прессингует, нам было сложнее. У нас не так много игроков, которые хорошо работают с мячом под давлением. Как раз в моменте с первым голов в Лейпциге нам не хватило одного игрока в обороне. Пропустили пас за спину. Поэтому решили сыграть в пять защитников. Пропустили в похожей ситуации, но это была быстрая атака.
Если «РБ Лейпциг» может позволить себе выйти только с двумя немцами, да и то игроками сборных Германии, то у нас такой возможности нет. Мы не можем выпускать такое количество иностранцев, в том числе на молодёжном уровне, для увеличения конкуренции. Они привыкли играть при другом уровне интенсивности, в более сильном чемпионате. Мы должны понимать, куда двигаться, чтобы команда могла расти», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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