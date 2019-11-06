Вальверде: на «Барселону» оказывается большое давление, команда должна отвечать

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией» (0:0).



«Эту игру нельзя отнести к лучшим матчам „Барселоны“. На нас оказывается большое давление и мы должны реагировать, должны отвечать. „Славия“ плотно оборонялась, нам было сложно прорваться и забить гол. Люди на трибунах освистывали „Барселону“? Люди имеют права требовать от команды положительного результата. Конечно, плохо, что игрокам „Барселоны“ не удалось создать больше опасных моментов, но мы действовали как команда, как единое целое», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.



«Барселона» набрала 8 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. Пражская «Славия» (2) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются миланский «Интер» и дортмундская «Боруссия».

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