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«Лион» обыграл «Бенфику» и обошёл «Зенит»

«Лион» обыграл «Бенфику» и обошёл «Зенит»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» обыграл «Бенфику» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Обслуживала матч голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Его ассистентами были Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Счёт был открыт в начале матча. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Йоаким Андерсен, которому ассистировал Лео Дюбуа. На 33-й минуте преимущество лионского клуба увеличил Мемфис Депай с передачи Уссема Ауа. Во втором тайме разрыв в счёте сократил Харис Сеферович с паса Пицци. Окончательный счёт установил Бертран Траоре с передачи Максвелла Корне.

«Лион», набрав семь очков, обошёл «Зенит» и вышел на второе место в турнирной таблице группы G. «Бенфика» (3) — на 4-м месте.

В 5-м туре «Лион» на выезде сыграет с «Зенитом». «Бенфика» в гостях встретится с «РБ Лейпциг». Матчи состоятся 27 ноября.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Андерсен – 4'   2:0 Депай – 33'   2:1 Сеферович – 76'   3:1 Траоре – 89'
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