«Ливерпуль» победил «Генк», «Наполи» и «Ред Булл Зальбург» не выявили победителя

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е «Ливерпуль» обыграл «Генк» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживала матч словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. Его ассистентами были Томаш Сомолани и Бранислав Ганцко.
Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Жоржиньо Вейналдум. На 40-й минуте бельгийский клуб восстановил равновесие, отличился Мбвана Самата, которому ассистировал Брайан Хейнен. Победу мерсисайдцам принёс Алекс Окслейд-Чемберлен с передачи Мохамеда Салаха.
В другом матче группы Е «Наполи» и «Ред Булл Зальцбург» сыграли вничью со счётом 1:1.
«Ливерпуль», набрав девять очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы Е. «Наполи» (8) — на 2-м месте, «Ред Булл Зальцбург» (4) — на 3-м, «Генк» (1) замыкает таблицу.
- 6 ноября 2019
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:29
-
00:21
-
00:17
-
00:05
- 5 ноября 2019
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:52
-
23:46
-
23:41
-
23:39
-
23:35
-
23:31
-
23:19
-
23:17
-
23:07
-
22:55
-
22:50
-
22:48
-
22:40
-
22:28
-
22:21
-
22:17
-
22:13
-
22:06
-
22:00
-
21:46
-
21:39
-
21:34
-
21:25