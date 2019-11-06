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«Ливерпуль» победил «Генк», «Наполи» и «Ред Булл Зальбург» не выявили победителя

«Ливерпуль» победил «Генк», «Наполи» и «Ред Булл Зальбург» не выявили победителя
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е «Ливерпуль» обыграл «Генк» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживала матч словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. Его ассистентами были Томаш Сомолани и Бранислав Ганцко.

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Жоржиньо Вейналдум. На 40-й минуте бельгийский клуб восстановил равновесие, отличился Мбвана Самата, которому ассистировал Брайан Хейнен. Победу мерсисайдцам принёс Алекс Окслейд-Чемберлен с передачи Мохамеда Салаха.

В другом матче группы Е «Наполи» и «Ред Булл Зальцбург» сыграли вничью со счётом 1:1.

«Ливерпуль», набрав девять очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы Е. «Наполи» (8) — на 2-м месте, «Ред Булл Зальцбург» (4) — на 3-м, «Генк» (1) замыкает таблицу.

Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 1
Генк
Генк, Бельгия
1:0 Вейналдум – 14'   1:1 Самата – 40'   2:1 Окслейд-Чемберлен – 53'
Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Холанн – 11' (пен)   1:1 Лосано – 43'
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