«Ливерпуль» победил «Генк», «Наполи» и «Ред Булл Зальбург» не выявили победителя

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е «Ливерпуль» обыграл «Генк» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживала матч словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. Его ассистентами были Томаш Сомолани и Бранислав Ганцко.

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Жоржиньо Вейналдум. На 40-й минуте бельгийский клуб восстановил равновесие, отличился Мбвана Самата, которому ассистировал Брайан Хейнен. Победу мерсисайдцам принёс Алекс Окслейд-Чемберлен с передачи Мохамеда Салаха.

В другом матче группы Е «Наполи» и «Ред Булл Зальцбург» сыграли вничью со счётом 1:1.

«Ливерпуль», набрав девять очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы Е. «Наполи» (8) — на 2-м месте, «Ред Булл Зальцбург» (4) — на 3-м, «Генк» (1) замыкает таблицу.