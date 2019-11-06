«Челси» и «Аякс» сыграли вничью — 4:4. В матче было два удаления и два автогола

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал амстердамский «Аякс». встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 4:4.



Голами в составе «Челси» отметились Сесар Аспиликуэта, Рис Джеймс и Жоржиньо, который оформил дубль, дважды реализовав пенальти. За «Аякс» голы забили Квинси Промес и Донни ван де Бек, а также футболисты «Челси» Тэмми Абрахам и Кепа Аррисабалага, который отправили мячи в собственные ворота. Главный арбитр встречи Джанлука Рокки показал две красные карточки в этом матче — с поля были удалены защитники «Аякса» Дейли Блинд и Йоэл Велтман.



«Челси» набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы H. «Аякс» (7) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе H являются «Валенсия» и «Лилль».