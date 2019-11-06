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«Челси» и «Аякс» сыграли вничью — 4:4. В матче было два удаления и два автогола

«Челси» и «Аякс» сыграли вничью — 4:4. В матче было два удаления и два автогола
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал амстердамский «Аякс». встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 4:4.

Голами в составе «Челси» отметились Сесар Аспиликуэта, Рис Джеймс и Жоржиньо, который оформил дубль, дважды реализовав пенальти. За «Аякс» голы забили Квинси Промес и Донни ван де Бек, а также футболисты «Челси» Тэмми Абрахам и Кепа Аррисабалага, который отправили мячи в собственные ворота. Главный арбитр встречи Джанлука Рокки показал две красные карточки в этом матче — с поля были удалены защитники «Аякса» Дейли Блинд и Йоэл Велтман.

«Челси» набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы H. «Аякс» (7) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе H являются «Валенсия» и «Лилль».

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
4 : 4
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Абрахам – 2' (автогол)   1:1 Жоржиньо – 4' (пен)   1:2 Промес – 20'   1:3 Аррисабалага – 35' (автогол)   1:4 ван де Бек – 55'   2:4 Аспиликуэта – 63'   3:4 Жоржиньо – 71' (пен)   4:4 Джеймс – 74'
Удаления: нет / Блинд – 68', Велтман – 69'
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