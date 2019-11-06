«Валенсия» разгромила «Лилль» в матче Лиги чемпионов, Черышев получил травму

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» принимала «Лилль». Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лилля» Виктор Осимхен. Во втором тайме, на 66-й минуте, полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо реализовал пенальти и сравнял счёт. На 82-й минуте защитник гостей Адама Сумаоро отправил мяч в собственные ворота. Через 2 минуты хавбек «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа забил третий гол. До разгромного счёт в матче довёл полузащитник хозяев Ферран Торрес



Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды, но получил травму, и был заменён на 30-й минуте. Вместо него на поле вышел Ферран Торрес.

«Валенсия» набрала 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H. «Лилль» (1) — на последнем, 4-м месте.