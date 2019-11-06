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«Валенсия» разгромила «Лилль» в матче Лиги чемпионов, Черышев получил травму

«Валенсия» разгромила «Лилль» в матче Лиги чемпионов, Черышев получил травму
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» принимала «Лилль». Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лилля» Виктор Осимхен. Во втором тайме, на 66-й минуте, полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо реализовал пенальти и сравнял счёт. На 82-й минуте защитник гостей Адама Сумаоро отправил мяч в собственные ворота. Через 2 минуты хавбек «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа забил третий гол. До разгромного счёт в матче довёл полузащитник хозяев Ферран Торрес

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды, но получил травму, и был заменён на 30-й минуте. Вместо него на поле вышел Ферран Торрес.

«Валенсия» набрала 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H. «Лилль» (1) — на последнем, 4-м месте.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
4 : 1
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Осимхен – 25'   1:1 Парехо – 66' (пен)   2:1 Сумаоро – 82' (автогол)   3:1 Кондогбиа – 84'   4:1 Торрес – 90'
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