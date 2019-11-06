«Валенсия» разгромила «Лилль» в матче Лиги чемпионов, Черышев получил травму

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» принимала «Лилль». Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лилля» Виктор Осимхен. Во втором тайме, на 66-й минуте, полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо реализовал пенальти и сравнял счёт. На 82-й минуте защитник гостей Адама Сумаоро отправил мяч в собственные ворота. Через 2 минуты хавбек «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа забил третий гол. До разгромного счёт в матче довёл полузащитник хозяев Ферран Торрес
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды, но получил травму, и был заменён на 30-й минуте. Вместо него на поле вышел Ферран Торрес.
«Валенсия» набрала 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H. «Лилль» (1) — на последнем, 4-м месте.
- 6 ноября 2019
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:29
-
00:21
-
00:17
-
00:05
- 5 ноября 2019
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:52
-
23:46
-
23:41
-
23:39
-
23:35
-
23:31
-
23:19
-
23:17
-
23:07
-
22:55
-
22:50
-
22:48
-
22:40
-
22:28
-
22:21
-
22:17
-
22:13
-
22:06
-
22:00
-
21:46
-
21:39
-
21:34
-
21:25