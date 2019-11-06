Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу в матче ЛЧ с «Интером»
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала миланский «Интер». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В первом тайме преимущество в счёте получили гости — голами отметились нападающий Лаутаро Мартинес и полузащитник Матиас Весино Фалеро. Во втором тайме дортмундская команде сумела отыграться и выйти вперёд в счёте — голы на свой счёт записали нападающий Юлиан Брандт и защитник Ашраф Хакими, оформивший дубль в этой встрече.
Дортмундская «Боруссия» набрала 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице F. «Интер» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Барселона» и пражская «Славия».
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