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Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу в матче ЛЧ с «Интером»

Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу в матче ЛЧ с «Интером»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала миланский «Интер». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В первом тайме преимущество в счёте получили гости — голами отметились нападающий Лаутаро Мартинес и полузащитник Матиас Весино Фалеро. Во втором тайме дортмундская команде сумела отыграться и выйти вперёд в счёте — голы на свой счёт записали нападающий Юлиан Брандт и защитник Ашраф Хакими, оформивший дубль в этой встрече.

Дортмундская «Боруссия» набрала 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице F. «Интер» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Барселона» и пражская «Славия».

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 5'   0:2 Весино Фалеро – 40'   1:2 Хакими – 51'   2:2 Брандт – 64'   3:2 Хакими – 77'
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