Впервые с финала в Стамбуле-2005 британский клуб отыграл в ЛЧ разницу в 3 гола

Лондонский «Челси» стал первым британским клубом за 14 лет, которому удалось отыграть по ходу матча Лиги чемпионов дефицит в три мяча. Напомним, подопечные Фрэнка Лэмпарда уступали голландскому «Аяксу» со счётом 1:4, однако сумели свести матча вничью. При счёте 2:4 два центральных защитника гостей были удалены с поля.



Предыдущим клубом, которому удался подобный подвиг стал «Ливерпуль», отыгравшийся в финале Лиги чемпионов сезона-2004/2005. Тогда подопечные Рафаэля Бенитеса после первого тайма проигрывали итальянскому «Милану» со счётом 0:3. Основное время матча завершилось вничью — 3:3, а в серии пенальти победу одержали англичане.

Интересно, что по ходу первого тайма матча с «Аяксом» подопечные Лэмпарда пропустили три мяча — с «Челси» в Лиге чемпионов подобное случилось впервые.

По итогам четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Челси» располагается на второй строчке квартета H. Лишь по разнице забитых и прощенных мячей лондонцы уступают «Аяксу», а по количеству забитых мячей опережают испанскую «Валенсию» — все три команды набрали по семь очков.

Защитник «Челси» Джеймс установил рекорд клуба в Лиге чемпионов