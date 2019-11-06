Промес — о двух удалениях: мы недовольны судьёй, хоть и пожали ему руку

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Команды сыграли вничью — 4:4. После полчаса игры голландская команда доигрывала вдевятером.

«Сумасшедшая игра. Классные 60 минут в нашем исполнении, но когда ты теряешь двух игроков, становится слишком тяжело.



Судьи? Я сказал им, что всё в порядке… Каждый допускает ошибки, нужно просто оглядываться на них и делать выводы. Что касается нас, то мы понимаем, что заслужили большего. В конце концов мы спортсмены, мы профессионалы — все пожали судье руку, хоть и не довольны его действиями.



То, что судья не использовал ВАР тоже является его выбором — мы лишь играем в футбол. В домашнем матче я забил гол, который отменили после просмотра повтора. Считаю, это был чистый гол», — заявил Промес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.