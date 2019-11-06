Тен Хаг: мы играли великолепно и заслужили четыре очка в матчах с «Челси»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал упущенную победу в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Его подопечные вели на «Стэмфорд Бридж» со счётом 4:1, однако финальный свисток зафиксировал ничью — 4:4. Последние 30 минут «Аякс» играл вдевятером.



«Считаю, что мы заслужили четыре очка в матчах с «Челси». Сегодня мы сыграли великолепно, диктовали ход игры. При счете 4:2 мы полностью контролировали ситуацию.

Впереди ещё две игры и нам нужно сделать всё, чтобы пробиться в плей-офф и сыграть в Лиге чемпионов после зимней паузы», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.



Напомним, в домашней встрече «Аякс» уступил «Челси» со счётом 0:1. По итогам четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов сразу три команды делят первую строчку турнирной таблицы группы Н — у «Аякса», «Челси» и «Валенсии» по семь очков.