Тен Хаг: мы играли великолепно и заслужили четыре очка в матчах с «Челси»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал упущенную победу в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Его подопечные вели на «Стэмфорд Бридж» со счётом 4:1, однако финальный свисток зафиксировал ничью — 4:4. Последние 30 минут «Аякс» играл вдевятером.
«Считаю, что мы заслужили четыре очка в матчах с «Челси». Сегодня мы сыграли великолепно, диктовали ход игры. При счете 4:2 мы полностью контролировали ситуацию.
Впереди ещё две игры и нам нужно сделать всё, чтобы пробиться в плей-офф и сыграть в Лиге чемпионов после зимней паузы», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, в домашней встрече «Аякс» уступил «Челси» со счётом 0:1. По итогам четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов сразу три команды делят первую строчку турнирной таблицы группы Н — у «Аякса», «Челси» и «Валенсии» по семь очков.
- 6 ноября 2019
-
04:10
-
03:44
-
03:11
-
02:48
-
02:35
-
02:31
-
01:42
-
01:25
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:29
-
00:21
-
00:17
-
00:05
- 5 ноября 2019
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:52
-
23:46
-
23:41
-
23:39
-
23:35
-
23:31
-
23:19
-
23:17
-
23:07
-
22:55
-
22:50
-
22:48
-
22:40
-
22:28
-
22:21