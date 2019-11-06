Лэмпард: удивился, что арбитр добавил всего четыре минуты. Я рассчитывал на 10

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал матч Лиги чемпионов с «Аякс», по ходу которого его подопечным удалось отыграться со счёта 1:4. Последние 30 минут голландский клуб доигрывал играл вдевятером.
«Тяжело что-то говорить о матче. Что тут вообще анализировать? Безумная игра. Думаю, что мы здесь именно для этого — развлекать людей. Любой, кто видел игру, должен сказать: «Вау, вот это футбол». Большой респект «Аяксу» за этот спектакль.
Не думаю, что сам когда-либо участвовал в подобной игре. Два автогола в первом тайме… В перервы я сказал, что будет 3:3 или 4:4 — видел, что мы всё ещё в игре. Мы опасно атаковали, поэтому я чувствовал, что голы придут.
В целом же я не слишком доволен игрой — это Лига чемпионов, а количество ошибок было слишком велико.
Красные карточки? Не могу об этом говорить, ведь не видел ни одного из эпизодов. Знаете, в перерыве я наверняка был бы согласен на ничью, но теперь есть небольшое разочарование. Ещё я был удивлён тем, что судья добавил всего четыре минуты — рассчитывал на минут десять», — цитирует Лэмпарда BBC.
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