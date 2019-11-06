Промес: в России особенно знают, чего ожидать, когда мне дают все 90 минут

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес прокомментировал свою игру в текущем сезоне. Футболист стал автором одного из голов в ворота «Челси» в сегодняшнем матче Лиги чемпионов (4:4).
«Теперь я могу сказать «Промес вернулся». Сейчас я играю по 90 минут и все, а особенно в России, знают, что если так происходит, то результат придёт. Так что я счастлив», — заявил Промес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
В текущем сезоне 27-летний голландец провёл за «Аякс» 17 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 2 ассистами. Также в его активе 2 гола и 1 передача в 10 матчах за национальную сборную.
Ранее Квинси признался о любви к «Спартаку». По его словам, он продолжает следить за московским клубом и знает о нём всё.
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