Анчелотти проигнорировал пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не явился на обязательную пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, наставник покинул стадион сразу же после финального свистка. Его примеру последовала и вся команда.
Подобные действия пресс связывает с напряжёнными отношениями команды и тренера с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Сообщается, что тот в последнее время излишне вмешивается в тренировочный и организационный процесс команды. В частности, после поражения «Наполи» в матче Серии А от «Ромы» (1:2) Де Лаурентис на неделю закрыл игроков на базе. Анчелотти был против подобного воспитательного хода.
Источники La Gazzetta dello Sport сообщают, что ряд игроков связались с адвокатами, так как посчитали решение Де Лаурентиса нарушающим их контрактные обязательства.
Напомним, безвыигрышная серия Наполи насчитывает уже четыре матча.
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